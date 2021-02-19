***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
19.02.2021 10:19
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarih ve 4/68 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910980
BIST
12:221.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,40
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.561
En Düşük
1.550
12:226,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
12:228,4707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4711
En Düşük
8,4198
12:22397,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,60
|Açılış
|: 397,22
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|18.580.619
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|305.059.205
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.236.065
|% 9,97
|
|IZMDC
|3,60
|31.840.178
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
|
|SASA
|53,55
|1.226.195.417
|% 7,53
|
|KOZAL
|147,30
|1.049.431.381
|% -3,16
|
|GUBRF
|81,60
|932.816.695
|% 6,67
|
|GARAN
|9,26
|476.959.756
|% -0,75
|
|PETKM
|5,18
|450.013.419
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,48
|191.475.753
|% -0,67
|
|ODAS
|3,99
|390.126.236
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,13
|103.910.575
|% -2,59
|
|PETKM
|5,18
|450.013.419
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,44
|202.661.899
|% -0,81
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9690
|6,9739
|% 0,14
|
|Euro
|8,4607
|8,4674
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7084
|9,7571
|% -0,07
|
|Frank
|7,7539
|7,8006
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8498
|1,8591
|% -0,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,07
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.638
|2.678
|-14,00
|
|Tam
|2.627
|2.693
|-10,39
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-5,03
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,91
|