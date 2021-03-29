***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
29.03.2021 13:04
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 190.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 25.03.2021 tarih ve 15/504 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921396
BIST
13:481.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:488,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1000
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:489,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0746
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:48453,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,33
|Açılış
|: 453,46
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
453,88
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:48
|TRILC
|50,40
|179.521.993
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|51.696.717
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.791.724
|% 9,97
|
|RTALB
|25,36
|142.795.331
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.586.246
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.213.132
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,01
|1.178.814.701
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|906.294.343
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,36
|596.778.604
|% 6,20
|
|EKGYO
|2,02
|587.407.096
|% 9,19
|
|PETKM
|5,62
|393.494.431
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,02
|587.407.096
|% 9,19
|
|KRDMD
|7,01
|1.178.814.701
|% 6,37
|
|GARAN
|6,94
|906.294.343
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,39
|296.879.625
|% 4,63
|
|BJKAS
|7,36
|596.778.604
|% 6,20
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1723
|8,1803
|% 1,24
|
|Euro
|9,6207
|9,6363
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2633
|11,3198
|% 1,38
|
|Frank
|8,6613
|8,7134
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1719
|2,1827
|% 1,10
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,41
|
|Altın Gr.
|453
|454
|3,42
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,01
|65,01
|0,58
|