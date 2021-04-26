***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
26.04.2021 17:20
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/504 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930938
BIST
18:001.373
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 27,52
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.373
En Düşük
1.344
18:008,3071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0617
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0010,0345
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1051
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:00473,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,30
|Açılış
|: 473,97
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TRILC
|40,48
|44.514.477
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|93.391
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,51
|212.047
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,37
|178.475
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.294.402
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|56.563.141
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.878.333
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.529.976
|% -9,56
|
|UMPAS
|1,60
|157.122
|% -8,57
|
|GLYHO
|3,63
|69.004.306
|% -7,16
|
|EREGL
|19,25
|1.522.003.698
|% 7,00
|
|THYAO
|11,70
|1.070.515.313
|% 3,82
|
|GWIND
|5,63
|1.012.874.731
|% 1,26
|
|GARAN
|7,10
|950.759.846
|% 0,42
|
|PETKM
|6,46
|923.258.926
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,09
|391.730.966
|% 0,48
|
|GWIND
|5,63
|1.012.874.731
|% 1,26
|
|PETKM
|6,46
|923.258.926
|% 2,70
|
|GARAN
|7,10
|950.759.846
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,11
|776.544.110
|% 2,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2979
|8,3071
|% -0,74
|
|Euro
|10,0245
|10,0345
|% -1,04
|
|Sterlin
|11,4985
|11,5562
|% -0,72
|
|Frank
|9,0427
|9,0972
|% -0,89
|
|Riyal
|2,2058
|2,2168
|% -0,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,95
|
|Altın Gr.
|474
|475
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,85
|64,85
|-0,57
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında