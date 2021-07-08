***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
08.07.2021 14:14
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 130.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 01.07.2021 tarih ve 33/1042 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948541
BIST
14:361.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,74
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
14:368,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
14:3610,3021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0516
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
14:36507,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,34
|Açılış
|: 507,14
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUREX
|11,57
|11.200.315
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.530.735
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.414.055
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.422.088
|% -9,95
|
|SANEL
|4,62
|3.981.081
|% -8,51
|
|KATMR
|3,16
|65.081.234
|% -8,41
|
|UZERB
|37,00
|232.072
|% -6,89
|
|THYAO
|13,67
|435.851.176
|% -1,30
|
|GARAN
|8,63
|401.578.396
|% -1,15
|
|KRDMD
|7,14
|317.949.251
|% -0,14
|
|PETKM
|5,36
|300.115.346
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,98
|235.862.493
|% 4,87
|
|EKGYO
|1,87
|154.964.637
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|162.177.403
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|300.115.346
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|70.985.226
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,22
|62.302.518
|% -1,61
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6857
|8,6886
|% 0,04
|
|Euro
|10,2969
|10,3021
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,9310
|11,9908
|% -0,17
|
|Frank
|9,4401
|9,4969
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% 0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|10,55
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,00
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,27
|