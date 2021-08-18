***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
18.08.2021 16:39
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih ve 33/1042 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958997
BIST
17:171.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,05
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:178,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:179,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:17487,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,86
|Açılış
|: 487,51
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:17
|DMSAS
|8,04
|116.024.066
|% 17,03
|
|DOBUR
|23,06
|2.707.842
|% 13,15
|
|AGYO
|4,11
|6.300.137
|% 9,89
|
|VKING
|7,57
|65.986.537
|% 8,30
|
|TSGYO
|3,61
|49.955.388
|% 7,44
|
|VAKKO
|10,53
|38.827.002
|% -7,55
|
|BRYAT
|386,30
|122.791.610
|% -7,03
|
|ALKIM
|15,61
|117.555.832
|% -6,41
|
|DARDL
|2,26
|11.311.837
|% -5,83
|
|EUHOL
|3,15
|10.889.646
|% -5,69
|
|GARAN
|9,35
|937.029.933
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,73
|682.598.244
|% -3,86
|
|EREGL
|18,63
|532.697.426
|% -2,20
|
|SISE
|8,73
|531.272.831
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|520.202.055
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,86
|376.343.887
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.537.659
|% 5,19
|
|GARAN
|9,35
|937.029.933
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,56
|249.971.440
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,73
|682.598.244
|% -3,86
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5032
|8,5049
|% 0,67
|
|Euro
|9,9746
|9,9798
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,6238
|11,6821
|% 0,32
|
|Frank
|9,2467
|9,3024
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2661
|2,2774
|% 0,88
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,95
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|-1,71
|