***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
04.11.2021 16:44
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51/1462 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974779
BIST
16:361.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 26,60
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:369,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:3611,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0507
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
16:36560,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 11,51
|Açılış
|: 559,94
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:36
|GLYHO
|1,98
|296.765.273
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.240.714
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.940.427
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|72.146.145
|% 9,92
|
|GARFA
|13,18
|4.340.340
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.494.138
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.768.260
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,64
|271.430.840
|% -8,30
|
|CANTE
|12,16
|82.414.862
|% -6,46
|
|DGKLB
|2,35
|136.590.813
|% -6,37
|
|THYAO
|16,72
|2.600.093.380
|% 7,32
|
|GARAN
|10,53
|2.062.385.765
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,96
|738.588.708
|% 2,78
|
|ISCTR
|6,13
|732.845.673
|% 2,85
|
|TSKB
|1,56
|687.145.914
|% 4,00
|
|TSKB
|1,56
|687.145.914
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,96
|738.588.708
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,12
|275.921.889
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|432.870.942
|% 1,51
|
|GARAN
|10,53
|2.062.385.765
|% 1,45
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7051
|9,7161
|% 0,78
|
|Euro
|11,2424
|11,2513
|% 0,45
|
|Sterlin
|13,1248
|13,1906
|% -0,21
|
|Frank
|10,6040
|10,6679
|% 0,70
|
|Riyal
|2,5825
|2,5954
|% 0,80
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|24,47
|
|Altın Gr.
|560
|560
|11,67
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|62,00
|
|Tam
|3.684
|3.777
|58,62
|
|Yarım
|1.781
|1.827
|28,36
|
|Çeyrek
|893
|913
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,17
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|2,18
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:44HLGYO
Yüzde 9.92 oranında artışla 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 424, 157 adet işlem
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16:43ITTFH
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 423, 138 adet işlem
-
16:42DEVA
Yüzde 4.94 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 885, 291 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 76 artarak (% 2.14 ) 1, 706
-
16:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, SKBNK, YKBNK