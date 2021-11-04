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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

04.11.2021 16:44



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51/1462 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974779


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CLEBI 188,60 205.240.714 % 9,97  
PRKAB 27,16 137.940.427 % 9,96  
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Cumhuriyet 3.702 3.758 62,00  
Tam 3.684 3.777 58,62  
Yarım 1.781 1.827 28,36  
Çeyrek 893 913 14,18  
Gümüş.Ons 23,96 24,00 0,47  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,17  
B. Petrol 84,17 84,17 2,18  
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