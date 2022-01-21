***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
21.01.2022 17:27
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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27.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 150.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 20.01.2022 tarih ve 3/65 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995658
BIST
17:552.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 2.008
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|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5513,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0685
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
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13,4600
En Düşük
13,3152
17:5515,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1221
|Açılış
|: 15,1900
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|Önceki Kapanış
|: 15,1700
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15,2678
En Düşük
15,0961
17:55793,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,95
|Açılış
|: 793,93
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|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:55
|LINK
|33,44
|28.189.330
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.667.813
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.959.288
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|32.870.168
|% 9,92
|
|ERCB
|50,95
|94.331.537
|% 9,90
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.625.775
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,62
|2.982.435.577
|% -1,71
|
|KRDMD
|12,40
|2.856.372.947
|% -1,98
|
|GARAN
|11,95
|1.720.593.126
|% 0,08
|
|SISE
|13,97
|1.692.432.148
|% 1,31
|
|YKBNK
|4,09
|1.531.664.320
|% 1,74
|
|YKBNK
|4,09
|1.531.664.320
|% 1,74
|
|KRDMD
|12,40
|2.856.372.947
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,44
|548.365.595
|% 1,67
|
|PETKM
|8,92
|1.470.910.008
|% 0,68
|
|TSKB
|1,56
|225.329.357
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4322
|13,4452
|% 0,51
|
|Euro
|15,2485
|15,2661
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,1325
|18,2234
|% 0,15
|
|Frank
|14,6484
|14,7366
|% 1,02
|
|Riyal
|3,5640
|3,5819
|% 0,34
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|0,58
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,09
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,06
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|-1,14
|
Seans Raporu
17:55
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17:58BRKSN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
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17:57
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17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında