***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
01.04.2022 16:16
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 220.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 31.03.2022 tarih ve 15/474 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015058
BIST
17:532.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,55
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:5314,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0218
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:5316,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0312
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:53909,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,44
|Açılış
|: 909,29
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ULUSE
|124,60
|4.397.632
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.520.867
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.285.016
|% 9,86
|
|ISFIN
|3,79
|557.426.414
|% 8,29
|
|YKSLN
|7,80
|134.705.173
|% 8,03
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|342,90
|88.542.659
|% -8,51
|
|AKFGY
|3,13
|28.828.306
|% -5,72
|
|ITTFH
|1,37
|58.365.987
|% -5,52
|
|ETILR
|8,94
|5.068.778
|% -5,30
|
|GARAN
|12,49
|5.566.854.162
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|3.008.718.539
|% 1,43
|
|PETKM
|9,42
|2.490.303.750
|% 4,32
|
|KRDMD
|15,54
|2.324.595.385
|% 1,57
|
|TUPRS
|226,50
|2.122.821.843
|% 5,64
|
|GARAN
|12,49
|5.566.854.162
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.046.972.753
|% 0,83
|
|PETKM
|9,42
|2.490.303.750
|% 4,32
|
|YKBNK
|4,12
|1.073.740.566
|% 0,98
|
|KARSN
|5,94
|1.401.285.590
|% 8,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6827
|14,6934
|% 0,15
|
|Euro
|16,2049
|16,2188
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1819
|19,2781
|% -0,21
|
|Frank
|15,7854
|15,8805
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,16
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,01
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,06
|