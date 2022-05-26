***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
26.05.2022 16:03
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 15/474 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032716
BIST
16:172.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,95
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.446
En Düşük
2.421
16:1716,3405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0241
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
16:1717,5196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0501
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
16:17970,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,99
|Açılış
|: 970,78
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler16:15
|OYYAT
|78,65
|104.043.284
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.575.385
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.781.831
|% 9,97
|
|DAGHL
|29,74
|11.991.223
|% 9,90
|
|POLHO
|4,89
|166.898.340
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|46.423.949
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|41.570.943
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,09
|140.227.464
|% -8,29
|
|HUNER
|2,59
|48.229.813
|% -4,78
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,68
|4.262.487.609
|% 2,39
|
|SISE
|20,98
|2.201.788.891
|% -0,29
|
|KARSN
|6,37
|1.493.362.837
|% 9,45
|
|ARCLK
|78,55
|1.372.659.682
|% 5,58
|
|KOZAL
|189,60
|1.204.382.010
|% 1,23
|
|KARSN
|6,37
|1.493.362.837
|% 9,45
|
|SKBNK
|1,33
|297.862.364
|% 5,56
|
|HALKB
|5,58
|825.644.557
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,61
|374.550.652
|% 0,38
|
|DOHOL
|3,75
|476.861.557
|% 2,74
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3251
|16,3376
|% -0,16
|
|Euro
|17,4895
|17,5214
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,4826
|20,5854
|% -0,16
|
|Frank
|16,9562
|17,0583
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3445
|4,3663
|% -0,08
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,27
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.446
|6.544
|-25,00
|
|Tam
|6.423
|6.589
|-15,77
|
|Yarım
|3.104
|3.187
|-7,63
|
|Çeyrek
|1.557
|1.594
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,70
|