***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
09.09.2022 16:53
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 300.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 08.09.2022 tarih ve 49/1316 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061960
BIST
16:523.534
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 96,25
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:5218,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:5218,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1289
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:521.004,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.004,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GARAN
|26,18
|2.867.370.525
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.911.440.837
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.395.983.974
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.142.113
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|MEDTR
|24,54
|30.650.588
|% -6,90
|
|HEDEF
|9,17
|40.372.310
|% -6,52
|
|MTRKS
|35,88
|46.291.377
|% -5,93
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,05
|13.750.146.930
|% 5,94
|
|YKBNK
|9,18
|8.409.155.446
|% 7,87
|
|EREGL
|32,88
|7.608.184.049
|% 6,41
|
|THYAO
|74,05
|5.453.293.099
|% 1,44
|
|EKGYO
|5,09
|4.885.268.463
|% 4,09
|
|EKGYO
|5,09
|4.885.268.463
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,18
|8.409.155.446
|% 7,87
|
|AKBNK
|16,05
|13.750.146.930
|% 5,94
|
|ISCTR
|12,44
|3.911.440.837
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.785.502.452
|% 9,95
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2424
|% 0,11
|
|Euro
|18,3519
|18,3583
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,0609
|21,1665
|% 0,74
|
|Frank
|18,8974
|19,0113
|% 1,00
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,11
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.823
|-7,00
|
|Tam
|6.755
|6.828
|-1,00
|
|Yarım
|3.291
|3.338
|0,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,06
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|2,07
|
Seans Raporu
16:52
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17:05DESA
Yüzde 8.18 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 973, 030 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 37 artarak (% 3.09 ) 3, 882
-
17:03XU100
Endeks 3, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 85, 861.00 milyon TL de
-
17:00ISDMR
Yüzde 5.85 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 976, 441 adet işlem
-
16:59ZPLIB
Yüzde 8.36 oranında artışla 47.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 216 adet işlem