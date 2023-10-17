***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2023 10:47
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 850.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 12.10.2023 tarih ve 60/1307 sayılı toplantısında 500.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207087
BIST
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12:067.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,99
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0627,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0809
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0629,4974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0670
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:061.723,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.723,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:06
|AVTUR
|7,70
|7.450.615
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.016.106
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.263.504
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.369.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.957.384
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.438.329
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.224.096.297
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,90
|1.681.096.343
|% 3,67
|
|TUPRS
|140,50
|1.571.360.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,90
|1.238.583.442
|% 2,45
|
|PETKM
|22,42
|1.131.022.684
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,49
|992.585.297
|% 1,63
|
|ZOREN
|6,20
|642.166.134
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.935.314
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|758.720.841
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,78
|1.059.866.746
|% 0,48
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9092
|27,9157
|% 0,29
|
|Euro
|29,4844
|29,4974
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,8302
|33,9998
|% -0,13
|
|Frank
|30,8035
|30,9891
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|1,30
|
|Altın Gr.
|1.723
|1.723
|6,23
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.615
|11.691
|-17,00
|
|Yarım
|5.826
|5.868
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.904
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,89
|89,89
|0,24
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:21BURCE
Yüzde 7.72 oranında artışla 115.80 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 932 adet işlem
-
12:20AGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 7.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 379 adet işlem
-
12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, EKGYO, ALARK
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 0.20 ) 6, 939
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, IHYAY, MAALT, DOFER, EKIZ, MARKA, MEKAG, SNKRN, ONCSM, DZGYO