***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.03.2020 15:50
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 97.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
Ek Açıklamalar
17.03.2020 tarih ve 20-1/1-14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde Türk Lirası cinsinden 97.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Alınan Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830086
BIST
16:1085.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -2.558,55
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:106,4923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0644
|Açılış
|: 6,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:107,1340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1208
16:10310,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -3,15
|Açılış
|: 310,28
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.275.034
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|DITAS
|7,62
|546.800
|% 8,09
|
|CELHA
|5,64
|1.117.330
|% 7,43
|
|KARTN
|288,00
|7.492.315
|% 5,53
|
|DAGI
|1,44
|409.218
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|492.857
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|15.905.117
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|17.029.741
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.764.853
|% -10,00
|
|ASELS
|21,24
|982.020.043
|% -7,33
|
|THYAO
|7,90
|826.316.777
|% -4,01
|
|GARAN
|8,21
|600.151.692
|% 0,24
|
|YKBNK
|1,99
|266.656.254
|% -1,97
|
|AKBNK
|5,89
|255.564.495
|% -1,34
|
|YKBNK
|1,99
|266.656.254
|% -1,97
|
|THYAO
|7,90
|826.316.777
|% -4,01
|
|IHLGM
|0,78
|83.772.474
|% -9,30
|
|TSKB
|0,90
|79.138.836
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,09
|92.381.043
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8314
|7,8707
|% -0,50
|
|Frank
|6,7229
|6,7634
|% -0,63
|
|Riyal
|1,7239
|1,7326
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|-28,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|2.068
|2.100
|32,00
|
|Tam
|2.061
|2.113
|30,39
|
|Yarım
|996
|1.022
|14,70
|
|Çeyrek
|500
|511
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,39
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,73
|29,73
|-0,32
|