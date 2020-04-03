***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.04.2020 16:31
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 97.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 97.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 02.04.2020 tarih ve 19/454 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_İhraçBelgesiVeEkleri.pdf
EK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834617
BIST
17:4989.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -44,21
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
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89.969
En Düşük
89.043
17:496,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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6,7247
En Düşük
6,6075
17:497,2417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0318
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,2712
En Düşük
7,1664
17:49348,37
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 348,37
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|Önceki Kapanış
|: 343,42
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349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|17.671.480
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|8.998.087
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|MAALT
|65,15
|5.959.825
|% 9,96
|
|AYCES
|13,71
|4.233.514
|% 9,94
|
|RTALB
|4,16
|3.487.635
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.664.771
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|295.945.138
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,85
|262.364.292
|% -7,77
|
|PGSUS
|33,12
|222.267.186
|% -2,42
|
|KOZAL
|59,55
|136.599.198
|% -0,67
|
|IHLGM
|1,01
|132.531.393
|% 1,00
|
|TRGYO
|2,00
|109.116.937
|% 3,09
|
|HUBVC
|18,44
|105.178.206
|% -2,07
|
|IHLGM
|1,01
|132.531.393
|% 1,00
|
|ODAS
|1,37
|63.527.955
|% 0,74
|
|ADESE
|1,07
|47.175.701
|% -1,83
|
|AVOD
|1,69
|45.671.507
|% 1,20
|
|YAYLA
|1,53
|19.905.816
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1495
|8,1903
|% -0,32
|
|Frank
|6,8026
|6,8436
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7729
|1,7817
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|4,10
|
|Altın Gr.
|347
|348
|4,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,43
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|3,29
|