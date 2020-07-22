***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.07.2020 17:14
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 123.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
22.07.2020 tarih ve 20-1/1-31 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde Türk Lirası cinsinden 123.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861212
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05409,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,92
|Açılış
|: 409,73
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6919
|8,7355
|% 0,40
|
|Frank
|7,3434
|7,3877
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,77
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,50
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.679
|32,70
|
|Tam
|2.737
|2.749
|33,50
|
|Yarım
|1.328
|1.345
|16,40
|
|Çeyrek
|666
|673
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,90
|4,91
|0,24
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|
Seans Raporu
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