***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.07.2020 17:47
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 123.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020
Ek Açıklamalar
22.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 123.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 23.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861431
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
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7,9522
En Düşük
7,9032
18:05416,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,98
|Açılış
|: 416,34
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,60
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6934
|8,7370
|% -0,07
|
|Frank
|7,3630
|7,4073
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|22,85
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,70
|
|Tam
|2.785
|2.799
|30,40
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,90
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,04
|-0,04
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