***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.08.2020 15:14
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 123.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 123.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK tarafından 13.08.2020 tarih ve 51/978 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_İhraçBelgesiVeEkleri.pdf
EK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868991
BIST
16:251.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.911.141
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|84.195.650
|% 9,97
|
|RTALB
|47,28
|1.037.387.265
|% 9,95
|
|AKSEN
|5,09
|151.966.488
|% 9,94
|
|RALYH
|16,11
|3.023.356
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.187.386
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|19.068.811
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|RTALB
|47,28
|1.037.387.265
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,98
|930.232.243
|% 0,00
|
|THYAO
|11,10
|732.218.381
|% -0,36
|
|TUPRS
|78,55
|550.355.007
|% 0,19
|
|ASELS
|17,20
|502.523.053
|% -2,22
|
|EKGYO
|1,98
|930.232.243
|% 0,00
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|TSKB
|1,10
|158.804.506
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,06
|275.960.439
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,47
|164.053.642
|% -1,34
|
|KRDMD
|2,77
|309.120.187
|% -1,42
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3789
|7,3825
|% 0,57
|
|Euro
|8,7258
|8,7331
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,6558
|9,7042
|% 0,99
|
|Frank
|8,0757
|8,1243
|% 0,51
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,49
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,72
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|34,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|33,74
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|16,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,17
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,81
|44,81
|-0,15
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