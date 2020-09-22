***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.09.2020 16:50
Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.08.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/978 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_İhraçBelgesiVeEkleri_22092020.pdf
EK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876185
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,13
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
18:057,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6713
En Düşük
7,6111
18:058,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
18:05468,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,96
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NATEN
|29,26
|198.533.862
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.136.022
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.737.161
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|6.471.178
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|2.487.907
|% 10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|935.913
|% -10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|438.586
|% -10,00
|
|ARMDA
|74,00
|15.662.326
|% -9,98
|
|MRSHL
|286,00
|29.359.716
|% -9,98
|
|SISE
|6,66
|1.978.355.215
|% 1,68
|
|KRDMD
|3,28
|1.106.059.841
|% 3,14
|
|PETKM
|4,25
|761.741.563
|% 2,16
|
|ODAS
|2,59
|589.699.308
|% 4,44
|
|THYAO
|10,57
|529.855.755
|% 2,13
|
|KRDMD
|3,28
|1.106.059.841
|% 3,14
|
|SISE
|6,66
|1.978.355.215
|% 1,68
|
|ODAS
|2,59
|589.699.308
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,00
|367.691.632
|% 1,52
|
|PETKM
|4,25
|761.741.563
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6652
|7,6697
|% 0,49
|
|Euro
|8,9780
|8,9848
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7244
|9,7732
|% -0,31
|
|Frank
|8,3058
|8,3559
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0383
|2,0486
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-11,80
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005