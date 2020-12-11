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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.12.2020 15:10



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:491.363
Değişim :  0,71% |  9,65
Açılış :  1.352  
Önceki Kapanış :  1.353  
En Yüksek
1.364 En Düşük
1.343
BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 82,50 30.333.260 % 10,00  
LINK 56,65 84.485.878 % 10,00  
TMSN 12,65 204.957.409 % 10,00  
DITAS 38,72 4.801.822 % 10,00  
EPLAS 22,66 1.214.230 % 10,00  
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16:47 Alış Satış %  
Dolar 7,8595 7,8664 % -0,30  
Euro 9,5245 9,5343 % -0,60  
Sterlin 10,3368 10,3886 % -1,21  
Frank 8,8217 8,8748 % -0,47  
Riyal 2,0925 2,1030 % -0,26  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 4,77  
Altın Gr. 465 465 -0,58  
Cumhuriyet 3.093 3.139 -1,00  
Tam 3.077 3.155 1,98  
Yarım 1.487 1.526 0,96  
Çeyrek 745 763 0,00  
Gümüş.Ons 24,00 24,02 -0,01  
Gümüş Gr. 6,06 6,06 -0,04  
B. Petrol 50,05 50,05 -0,20  
Seans Raporu 16:47
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