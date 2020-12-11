***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.12.2020 15:10
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü BIST
16:491.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.364
En Düşük
1.343
16:497,8665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8508
16:499,5383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0536
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5247
16:49464,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,57
|Açılış
|: 464,27
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler16:47
|NIBAS
|82,50
|30.333.260
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.485.878
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|204.957.409
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.801.822
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|SELEC
|15,24
|80.255.328
|% -7,19
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|ODAS
|3,64
|1.071.680.809
|% -6,19
|
|SISE
|7,15
|2.233.734.076
|% -0,14
|
|GARAN
|9,52
|2.130.746.254
|% 0,21
|
|PETKM
|4,83
|1.408.813.201
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,90
|1.315.552.507
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,13
|1.214.316.517
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.214.316.517
|% 2,62
|
|SISE
|7,15
|2.233.734.076
|% -0,14
|
|TSKB
|1,78
|533.377.139
|% -2,73
|
|PETKM
|4,83
|1.408.813.201
|% 2,33
|
|ODAS
|3,64
|1.071.680.809
|% -6,19
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8595
|7,8664
|% -0,30
|
|Euro
|9,5245
|9,5343
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3368
|10,3886
|% -1,21
|
|Frank
|8,8217
|8,8748
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0925
|2,1030
|% -0,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,77
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|1,98
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|0,96
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
|
Seans Raporu
16:47
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16:59SNPAM
Yüzde 8.73 oranında artışla 27.64 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 850 adet işlem
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16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, PGSUS
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16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EREGL
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 89 artarak (% 0.57 ) 1, 226
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, BRSAN, SEKFK, LINK, EPLAS, SILVR, DITAS, UMPAS, SELGD, NIBAS