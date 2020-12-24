***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.12.2020 15:50
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Ek Açıklamalar
24.12.2020 tarih ve 20-1/1-56 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde Türk Lirası cinsinden 100.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 24.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 100.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894766
BIST
17:081.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.415
17:087,5766
En Yüksek
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|: 7,5800
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BRSAN
|33,66
|314.071.847
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.349.621
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.778.594
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|832.798.007
|% -9,12
|
|NIBAS
|64,00
|19.234.539
|% -8,57
|
|PEKGY
|2,89
|757.158.347
|% -6,77
|
|GEDZA
|28,36
|43.667.195
|% -6,22
|
|GARAN
|10,02
|3.126.028.765
|% 0,60
|
|THYAO
|12,86
|1.636.633.407
|% 3,21
|
|PETKM
|5,17
|1.575.165.199
|% 2,38
|
|IPEKE
|13,78
|1.517.837.824
|% 8,93
|
|KOZAA
|15,75
|1.297.362.155
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,54
|1.022.370.316
|% -2,53
|
|GARAN
|10,02
|3.126.028.765
|% 0,60
|
|PETKM
|5,17
|1.575.165.199
|% 2,38
|
|YKBNK
|3,05
|867.837.942
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,89
|757.158.347
|% -6,77
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5669
|7,5755
|% -0,85
|
|Euro
|9,2249
|9,2337
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,2559
|10,3073
|% -0,34
|
|Frank
|8,4678
|8,5188
|% -1,21
|
|Riyal
|2,0114
|2,0215
|% -0,92
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,71
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-17,64
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,92
|50,92
|-0,32
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