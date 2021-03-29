***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
29.03.2021 13:04
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 190.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 190.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 25.03.2021 tarih ve 15/504 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_25032021.pdf
EK: 2 Şeker Yatırım_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921395
BIST
13:521.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,14
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.397
En Düşük
1.382
13:528,1737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0934
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
13:529,6345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0728
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
13:52453,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,30
|Açılış
|: 453,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:52
|TRILC
|50,40
|179.567.555
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.890.482
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.893.748
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.314.427
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.970.505
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.380.308
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,00
|1.191.860.349
|% 6,22
|
|GARAN
|6,94
|910.011.268
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|644.345.390
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,01
|588.079.556
|% 8,65
|
|PETKM
|5,62
|393.938.070
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,01
|588.079.556
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,00
|1.191.860.349
|% 6,22
|
|GARAN
|6,94
|910.011.268
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,37
|309.937.220
|% 4,01
|
|BJKAS
|7,28
|644.345.390
|% 5,05
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1692
|8,1737
|% 1,16
|
|Euro
|9,6202
|9,6345
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,2512
|11,3076
|% 1,27
|
|Frank
|8,6523
|8,7044
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,99
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
|