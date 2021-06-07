***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.06.2021 16:50
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
Ek Açıklamalar
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak 07.06.2021 tarih ve 21-1/1-29 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yurtiçinde Türk Lirası cinsinden 130.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili merciler nezdinde başvuruların yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 07.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 130.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 07.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940687
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
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|Önceki Kapanış
|: 1.447
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1.454
En Düşük
1.443
18:058,6105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 8,5900
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|Önceki Kapanış
|: 8,6200
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8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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527,27
En Düşük
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|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,49
|162.049
|% 5,51
|
|CIMSA
|24,50
|70.359.258
|% 3,55
|
|ARENA
|43,10
|15.162.927
|% 2,72
|
|BSOKE
|2,58
|45.829.261
|% 2,38
|
|CLEBI
|258,00
|53.554.544
|% -6,15
|
|BRSAN
|27,52
|43.784.123
|% -4,04
|
|COSMO
|10,05
|411.799
|% -3,46
|
|BJKAS
|6,15
|26.328.871
|% -3,45
|
|ALCAR
|312,00
|16.609.118
|% -2,99
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|AKBNK
|5,40
|318.567.103
|% 0,37
|
|ASELS
|15,43
|309.144.497
|% -0,19
|
|EREGL
|19,02
|243.092.755
|% -0,47
|
|DOHOL
|3,02
|205.372.431
|% 1,34
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|YYAPI
|1,36
|115.464.284
|% 1,49
|
|DOHOL
|3,02
|205.372.431
|% 1,34
|
|IHLAS
|0,63
|37.518.507
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,40
|318.567.103
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6062
|8,6105
|% -0,02
|
|Euro
|10,4859
|10,4932
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,1372
|12,1981
|% -0,29
|
|Frank
|9,5618
|9,6194
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2878
|2,2993
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,38
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
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