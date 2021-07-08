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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.07.2021 14:13



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 130.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 01.07.2021 tarih ve 33/1042 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_01072021.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948539


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