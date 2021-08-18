***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.08.2021 16:39
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2021 tarih ve 33/1042 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_İhracBelgesiVeEkleri_16082021.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958996
BIST
17:171.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 1.441
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:17
|DMSAS
|8,04
|116.024.066
|% 17,03
|
|DOBUR
|23,06
|2.707.842
|% 13,15
|
|AGYO
|4,11
|6.300.137
|% 9,89
|
|VKING
|7,57
|65.986.537
|% 8,30
|
|TSGYO
|3,61
|49.955.388
|% 7,44
|
|VAKKO
|10,53
|38.827.002
|% -7,55
|
|BRYAT
|386,30
|122.791.610
|% -7,03
|
|ALKIM
|15,61
|117.555.832
|% -6,41
|
|DARDL
|2,26
|11.311.837
|% -5,83
|
|EUHOL
|3,15
|10.889.646
|% -5,69
|
|GARAN
|9,35
|937.029.933
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,73
|682.598.244
|% -3,86
|
|EREGL
|18,63
|532.697.426
|% -2,20
|
|SISE
|8,73
|531.272.831
|% 1,28
|
|THYAO
|12,27
|520.202.055
|% 0,16
|
|EKGYO
|1,86
|376.343.887
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|168.537.659
|% 5,19
|
|GARAN
|9,35
|937.029.933
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,56
|249.971.440
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,73
|682.598.244
|% -3,86
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5032
|8,5049
|% 0,67
|
|Euro
|9,9746
|9,9798
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,6238
|11,6821
|% 0,32
|
|Frank
|9,2467
|9,3024
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2661
|2,2774
|% 0,88
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,95
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|-1,71
|