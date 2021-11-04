***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.11.2021 16:43
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2021 tarih ve 51/1462 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_04112021.pdf
EK: 2 SekerYatırım_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974778
BIST
16:421.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 27,81
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
16:429,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
16:4211,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0460
|Açılış
|: 11,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2940
En Düşük
11,1804
16:42560,84
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 12,35
|Açılış
|: 560,84
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
561,80
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler16:41
|GLYHO
|1,98
|296.787.720
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.240.714
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|137.947.733
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|141.397.917
|% 9,95
|
|HLGYO
|2,88
|72.177.854
|% 9,92
|
|BASGZ
|28,04
|10.495.260
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.769.792
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,63
|271.609.076
|% -8,50
|
|CANTE
|12,16
|82.937.367
|% -6,46
|
|DGKLB
|2,35
|136.599.313
|% -6,37
|
|THYAO
|16,69
|2.602.401.970
|% 7,12
|
|GARAN
|10,50
|2.095.658.449
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,96
|742.098.925
|% 2,78
|
|ISCTR
|6,13
|736.746.742
|% 2,85
|
|TSKB
|1,57
|687.263.970
|% 4,67
|
|TSKB
|1,57
|687.263.970
|% 4,67
|
|YKBNK
|2,96
|742.098.925
|% 2,78
|
|SKBNK
|1,12
|276.061.997
|% 2,75
|
|EKGYO
|2,02
|444.785.827
|% 1,51
|
|GARAN
|10,50
|2.095.658.449
|% 1,16
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7113
|9,7144
|% 0,76
|
|Euro
|11,2389
|11,2465
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1279
|13,1938
|% -0,19
|
|Frank
|10,6070
|10,6709
|% 0,73
|
|Riyal
|2,5840
|2,5970
|% 0,87
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|22,78
|
|Altın Gr.
|560
|561
|12,01
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|62,00
|
|Tam
|3.686
|3.779
|60,57
|
|Yarım
|1.782
|1.828
|29,30
|
|Çeyrek
|894
|914
|14,65
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,19
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|2,03
|