***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.03.2022 13:57
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 3/65 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_02032022.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007259
BIST
14:122.002
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -20,80
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
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2.024
En Düşük
1.996
14:1214,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1313
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:1215,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0410
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:12891,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,46
|Açılış
|: 891,64
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:12
|AVOD
|1,43
|15.330.715
|% 43,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.065.923
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,57
|33.170.955
|% 9,80
|
|DOHOL
|2,88
|567.039.137
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,02
|61.017.327
|% 8,60
|
|BASCM
|3,29
|2.114.803
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,06
|42.943.154
|% -5,85
|
|EDIP
|3,56
|16.653.893
|% -5,82
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|DOCO
|1.236,20
|21.419.440
|% -5,38
|
|KRDMD
|13,75
|2.433.674.066
|% 1,03
|
|EREGL
|34,64
|1.692.458.238
|% -1,98
|
|THYAO
|25,26
|1.227.336.698
|% -2,62
|
|ASELS
|24,36
|1.039.914.428
|% 2,27
|
|KOZAL
|130,90
|963.892.827
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,88
|567.039.137
|% 8,68
|
|ODAS
|1,40
|252.657.228
|% 5,26
|
|KRDMD
|13,75
|2.433.674.066
|% 1,03
|
|PETKM
|8,04
|835.417.102
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,02
|172.598.335
|% 0,00
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2333
|14,2455
|% 0,93
|
|Euro
|15,6537
|15,6850
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,9001
|18,9949
|% 0,69
|
|Frank
|15,4602
|15,5534
|% 1,04
|
|Riyal
|3,7838
|3,8027
|% 0,89
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,92
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,31
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,20
|