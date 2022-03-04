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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.03.2022 13:57
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.01.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve 3/65 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_02032022.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007259


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Tam 5.862 6.010 72,06  
Yarım 2.833 2.907 34,86  
Çeyrek 1.421 1.454 17,43  
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