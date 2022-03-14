***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.03.2022 11:27
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
Ek Açıklamalar
10.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 220.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 14.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010230
BIST
12:582.087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 33,44
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.089
En Düşük
2.066
12:5814,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0346
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
12:5816,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0570
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
12:58929,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -11,38
|Açılış
|: 929,95
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler12:58
|RAYSG
|11,78
|907.874
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.094.796
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.306.415
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|152.029.800
|% 9,92
|
|MEPET
|2,52
|21.368.548
|% 9,09
|
|KRVGD
|9,87
|132.135.088
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|137.012.572
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,74
|14.538.569
|% -7,50
|
|ALCTL
|24,08
|34.204.676
|% -6,67
|
|THYAO
|26,84
|1.727.306.227
|% 1,59
|
|FROTO
|265,10
|888.712.173
|% 8,69
|
|GARAN
|11,84
|759.173.008
|% 0,59
|
|SISE
|13,90
|728.942.651
|% 2,73
|
|PETKM
|8,33
|682.500.530
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,74
|325.470.165
|% 1,36
|
|PETKM
|8,33
|682.500.530
|% 2,33
|
|CEMAS
|1,13
|91.648.582
|% 3,67
|
|ODAS
|1,57
|113.823.187
|% 3,29
|
|ADESE
|0,71
|50.998.228
|% 4,41
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7237
|14,7307
|% -0,23
|
|Euro
|16,1535
|16,1949
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,2044
|19,3007
|% 0,08
|
|Frank
|15,7698
|15,8648
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9230
|3,9427
|% -0,03
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-16,36
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-10,14
|
|Cumhuriyet
|6.170
|6.263
|-4,00
|
|Tam
|6.142
|6.297
|-32,67
|
|Yarım
|2.969
|3.046
|-15,81
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-7,90
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,21
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,42
|
Seans Raporu
12:58
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866