***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.04.2022 16:16
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 220.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 31.03.2022 tarih ve 15/474 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015057
BIST
17:532.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 19,55
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:5314,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0218
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:5316,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0312
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:53909,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,44
|Açılış
|: 909,29
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ULUSE
|124,60
|4.397.632
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.531.127
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.303.385
|% 9,86
|
|ISFIN
|3,78
|559.094.978
|% 8,00
|
|KARSN
|5,93
|1.412.302.320
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|342,00
|88.890.036
|% -8,75
|
|AKFGY
|3,11
|28.960.574
|% -6,33
|
|ETILR
|8,88
|5.107.072
|% -5,93
|
|ITTFH
|1,37
|58.418.893
|% -5,52
|
|GARAN
|12,50
|5.600.486.239
|% 2,46
|
|THYAO
|32,70
|3.018.856.724
|% 1,36
|
|PETKM
|9,41
|2.504.424.885
|% 4,21
|
|KRDMD
|15,56
|2.343.966.250
|% 1,70
|
|TUPRS
|226,80
|2.132.129.076
|% 5,78
|
|GARAN
|12,50
|5.600.486.239
|% 2,46
|
|AKBNK
|7,32
|2.048.364.846
|% 0,83
|
|PETKM
|9,41
|2.504.424.885
|% 4,21
|
|YKBNK
|4,13
|1.090.583.576
|% 1,23
|
|KARSN
|5,93
|1.412.302.320
|% 7,82
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6841
|14,6923
|% 0,14
|
|Euro
|16,2084
|16,2183
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,1826
|19,2788
|% -0,20
|
|Frank
|15,7839
|15,8790
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,14
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-12,89
|
|Altın Gr.
|909
|910
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,22
|