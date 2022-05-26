***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.05.2022 16:03
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2022
İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.03.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 15/474 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_18052022.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032715
BIST
17:162.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 37,08
|Açılış
|: 2.423
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|Önceki Kapanış
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2.456
En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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17:1617,4797
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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17,4329
17:16969,56
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:16
|GESAN
|26,18
|128.007.797
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|105.986.332
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|30.029.909
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.823.699.172
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|47.444.636
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|42.439.841
|% -9,83
|
|NUGYO
|5,01
|207.145.909
|% -9,73
|
|HUNER
|2,56
|68.939.503
|% -5,88
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,18
|5.220.809.648
|% 3,56
|
|SISE
|21,06
|2.458.029.243
|% 0,10
|
|KARSN
|6,40
|1.823.699.172
|% 9,97
|
|KOZAL
|191,80
|1.478.048.348
|% 2,40
|
|ARCLK
|79,15
|1.463.651.378
|% 6,38
|
|KARSN
|6,40
|1.823.699.172
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,34
|319.337.519
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,59
|747.336.210
|% 1,55
|
|HALKB
|5,64
|902.878.605
|% -0,35
|
|DOHOL
|3,79
|591.279.692
|% 3,84
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2651
|16,2782
|% -0,53
|
|Euro
|17,4490
|17,4797
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4188
|20,5212
|% -0,47
|
|Frank
|16,9103
|17,0121
|% -0,15
|
|Riyal
|4,3297
|4,3514
|% -0,42
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-0,50
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|-9,00
|
|Tam
|6.434
|6.597
|-7,78
|
|Yarım
|3.110
|3.191
|-3,77
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,03
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|B. Petrol
|113
|113
|2,30
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Seans Raporu
17:16
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17:31KGYO
Yüzde 6.88 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 417, 507 adet işlem
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17:30AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 893, 435 adet işlem
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Yüzde 6.78 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 283, 401 adet işlem
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17:28PENTA
Yüzde 7.90 oranında artışla 405.60 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 954 adet işlem
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17:27XU100
Endeks 2, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 33, 201.00 milyon TL de