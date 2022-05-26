***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.03.2022İhraç Tavanı Tutarı 220.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.03.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 15/474 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_18052022.pdfEK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032715BIST