***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.09.2022 16:53
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 300.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 08.09.2022 tarih ve 49/1316 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_09092022.pdf
EK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061959
BIST
16:483.531
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 93,38
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
16:4818,2420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,3030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
16:4818,3451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1157
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
16:481.005,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.005,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler16:48
|GARAN
|26,18
|2.867.328.322
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,44
|3.886.543.483
|% 9,99
|
|HALKB
|13,76
|1.395.918.257
|% 9,99
|
|OSMEN
|38,12
|10.128.962
|% 9,98
|
|GRNYO
|4,96
|3.139.834
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|MEDTR
|24,40
|28.980.718
|% -7,44
|
|HEDEF
|9,15
|40.066.814
|% -6,73
|
|MTRKS
|35,92
|46.105.997
|% -5,82
|
|BRMEN
|3,70
|462.437
|% -5,61
|
|AKBNK
|16,03
|13.662.069.989
|% 5,81
|
|YKBNK
|9,18
|8.361.322.949
|% 7,87
|
|EREGL
|32,92
|7.564.610.848
|% 6,54
|
|THYAO
|74,00
|5.414.177.408
|% 1,37
|
|EKGYO
|5,09
|4.848.742.485
|% 4,09
|
|EKGYO
|5,09
|4.848.742.485
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,18
|8.361.322.949
|% 7,87
|
|AKBNK
|16,03
|13.662.069.989
|% 5,81
|
|ISCTR
|12,44
|3.886.543.483
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.785.120.897
|% 9,95
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2341
|18,2420
|% 0,10
|
|Euro
|18,3407
|18,3451
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,0538
|21,1594
|% 0,71
|
|Frank
|18,8956
|19,0094
|% 0,99
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,40
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.721
|6.822
|-8,00
|
|Tam
|6.758
|6.828
|-1,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|0,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,05
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|2,24
|
Seans Raporu
16:48
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 116, 37 artarak (% 3.09 ) 3, 882
-
17:03XU100
Endeks 3, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 85, 861.00 milyon TL de
-
17:00ISDMR
Yüzde 5.85 oranında artışla 27.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 976, 441 adet işlem
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16:59ZPLIB
Yüzde 8.36 oranında artışla 47.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 788, 216 adet işlem
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16:58GLBMD
Yüzde 9.85 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 820, 999 adet işlem