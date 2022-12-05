***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 09:59
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 330.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.12.2022
Ek Açıklamalar
28.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 330.000.000 TL nominal tutarındaki nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı ihraç tavanı onayı için 02.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084158
BIST
11:164.896
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,19
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:1618,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 18,7100
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|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:1619,6564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,7000
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|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:161.077,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.078,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GLCVY
|31,68
|51.522.352
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|269.244.189
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|77.941.016
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|PRKME
|20,20
|91.463.608
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.340.390
|% -9,94
|
|SASA
|108,10
|491.348.689
|% -9,92
|
|PRDGS
|12,80
|39.554.244
|% -9,54
|
|BFREN
|3.553,00
|31.952.978
|% -8,90
|
|THYAO
|130,30
|3.078.778.567
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,21
|1.869.955.901
|% 3,05
|
|EREGL
|40,98
|1.494.235.895
|% -1,06
|
|KOZAL
|391,60
|1.016.525.816
|% -0,10
|
|TUPRS
|482,00
|990.152.667
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,21
|901.636.163
|% 0,98
|
|KRDMD
|15,21
|1.869.955.901
|% 3,05
|
|ADESE
|1,80
|177.405.938
|% 6,51
|
|SKBNK
|2,69
|199.664.889
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,35
|597.691.216
|% -0,86
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6356
|18,6382
|% 0,02
|
|Euro
|19,6517
|19,6611
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8192
|22,9337
|% -0,00
|
|Frank
|19,8228
|19,9422
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,02
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,27
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,28
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.209
|7.269
|-5,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,82
|13,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,74
|85,74
|0,17
|