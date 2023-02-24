***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanan İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 330.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.01.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.01.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2023 tarih ve 3/64 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_22022023.pdfEK: 2 SKYMD_BasvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116735BIST