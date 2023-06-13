***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.06.2023 13:36
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 500.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 08.06.2023 tarih ve 31/691 sayılı toplantısında 150.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_08062023.pdf
EK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158258
BIST
17:595.429
En Düşük
|Değişim
|: -2,86%
|| -160,09
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
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5.393
En Yüksek
5.595
17:5923,6503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0378
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
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23,8058
En Düşük
23,2624
17:5925,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
|: 25,3500
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25,8586
En Düşük
25,1267
17:591.484,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.484,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
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1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VKFYO
|17,38
|31.961.759
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|56.116.398
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.643.537
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.799.207.813
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.593.035
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|762.619
|% -9,95
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|IMASM
|16,18
|1.638.862.892
|% -8,07
|
|THYAO
|177,80
|8.072.918.734
|% -3,00
|
|SASA
|56,35
|6.799.207.813
|% -9,98
|
|EREGL
|37,30
|4.263.191.230
|% -1,69
|
|KRDMD
|21,58
|3.814.357.833
|% 1,03
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|EKGYO
|7,43
|2.223.739.599
|% -3,88
|
|YKBNK
|11,75
|3.201.220.368
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,94
|2.583.659.788
|% -1,22
|
|AKBNK
|17,96
|3.444.370.597
|% -0,66
|
|KRDMD
|21,58
|3.814.357.833
|% 1,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6467
|23,6543
|% 0,18
|
|Euro
|25,5633
|25,5888
|% 0,92
|
|Sterlin
|29,6950
|29,8439
|% 0,78
|
|Frank
|25,9959
|26,1525
|% 0,42
|
|Riyal
|6,2832
|6,3147
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,73
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.836
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|2,69
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
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17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
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17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem