***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.10.2023 tarih ve 2023/61 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.Yetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 850.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 12.10.2023 tarih ve 60/1307 sayılı toplantısında 500.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_12102023.pdfEK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207086BIST