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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.10.2023 10:46
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçi Borçlanma Aracı Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 12.10.2023 tarih ve 2023/61 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.10.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 850.000.000 TL nominal tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, SPK'nın 12.10.2023 tarih ve 60/1307 sayılı toplantısında 500.000.000 TL nominal olarak onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SKYMD_IhracBelgesiVeEkleri_12102023.pdf
EK: 2 SKYMD_BaşvuruFormu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207086


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Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.618 11.694 -14,00  
Yarım 5.827 5.869 -8,00  
Çeyrek 2.904 2.935 -3,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,05  
Gümüş Gr. 20,30 20,32 0,10  
B. Petrol 89,92 89,92 0,27  
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