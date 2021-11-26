***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.11.2021 14:44
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Açıklamalar
JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde derecelendirerek Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ''A (Trk)'' ve ''A-1(Trk)'' görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB‘ olarak belirledi.
Derecelendirme raporu ekte
yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979790
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 4,09%
|| 0,4904
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1337
En Yüksek
|Değişim
|: 4,95%
|| 0,6663
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05713,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 22,78
|Açılış
|: 713,06
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2497
|12,4902
|% 4,09
|
|Euro
|13,8836
|14,1337
|% 4,95
|
|Sterlin
|16,4632
|16,5458
|% 3,29
|
|Frank
|13,3594
|13,4399
|% 4,62
|
|Riyal
|3,2875
|3,3040
|% 3,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|3,94
|
|Altın Gr.
|713
|713
|22,76
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,20
|0,08
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-9,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
-
17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem