***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategori içerisinde derecelendirerek Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ''A (Trk)'' ve ''A-1(Trk)'' görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BB‘ olarak belirledi.Derecelendirme raporu ekteyer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979790BIST