***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket, %100 sahibi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, 20 Nisan 2020 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde satışını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 30.06.2020 hesap dönemi ile müteakip dönemler için solo finansal tablo düzenlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862729BIST