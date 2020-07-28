***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 17:46
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket, %100 sahibi olduğu Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin hisselerinin tamamının, 20 Nisan 2020 tarihinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 12 Haziran 2020 tarihli izin ile 19 Haziran 2020 tarihinde satışını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 30.06.2020 hesap dönemi ile müteakip dönemler için solo finansal tablo düzenlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862729
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,0974
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0897
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05434,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,61
|Açılış
|: 435,55
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.347
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.845.437
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.432.759
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.642.401
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.235.266
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.765.445
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.059.312
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.302.879.795
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.249.972.301
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.302.879.795
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.059.312
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.765.445
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.283.809
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|421.038.610
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9519
|8,9968
|% 1,48
|
|Frank
|7,5334
|7,5788
|% 1,29
|
|Riyal
|1,8459
|1,8551
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|7,70
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.894
|67,50
|
|Tam
|2.943
|2.977
|69,50
|
|Yarım
|1.429
|1.453
|33,90
|
|Çeyrek
|717
|727
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
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17:57BTCIM
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
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17:56
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