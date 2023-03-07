***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2023 14:06
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.03.2023 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurulu'nun ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120976
BIST
14:295.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,31
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.398
14:2918,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:2920,1592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0133
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:291.120,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.120,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BLCYT
|14,85
|34.896.792
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.895.169
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.481.262
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.245.176
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.195.899
|% 9,98
|
|ULUSE
|219,60
|628.825.152
|% -9,37
|
|NATEN
|155,30
|180.612.180
|% -8,05
|
|RYSAS
|26,18
|19.510.733
|% -6,90
|
|NIBAS
|18,49
|71.215.155
|% -4,98
|
|AFYON
|11,15
|243.109.723
|% -4,86
|
|EREGL
|44,48
|4.452.516.770
|% 0,18
|
|ASTOR
|48,12
|4.015.556.905
|% 8,57
|
|ISCTR
|13,23
|3.754.962.108
|% 2,08
|
|THYAO
|141,90
|3.616.634.966
|% -0,35
|
|YKBNK
|10,82
|3.517.648.027
|% 0,74
|
|YKBNK
|10,82
|3.517.648.027
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,23
|3.754.962.108
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,64
|485.012.045
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,91
|3.386.344.437
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,27
|1.148.387.259
|% -0,96
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9113
|18,9196
|% 0,13
|
|Euro
|20,1550
|20,1592
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6505
|22,7641
|% 0,03
|
|Frank
|20,2021
|20,3238
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0232
|5,0484
|% 0,07
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,16
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.606
|7.656
|-23,00
|
|Yarım
|3.716
|3.746
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.873
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|-0,21
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44EUYO
Yüzde 4.52 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 405, 299 adet işlem
-
14:43ITTFH
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 761, 362 adet işlem
-
14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 96 artarak (% 0.10 ) 5, 957
-
14:42XU100
Endeks 5, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 62, 124.00 milyon TL de
-
14:42TSKB
Yüzde 5.61 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 032, 581 adet işlem