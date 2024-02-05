***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin yeni organizasyonu çerçevesinde, 01.02.2024 tarihinden geçerli olmak üzereŞirketimiz Operasyon Grup Başkanı Banu YARGILI'nın Operasyon, Takas, Saklama, Bilgi Teknolojileri Müdürlükleri ile Bilgi Sistemleri Güvenliğinden sorumlu Koordinatör olarak,Şirketimiz İç Denetim Grup Başkanı Hasan AYDIN'ın Denetim Kurulu Başkanı olarak,Şirketimiz Pay Piyasası, Pazarlama ve Satış Grup Başkanı Mecit Batuhan ALPMAN'ın Genel Müdür Yardımcısı olarak,Şirketimiz Araştırma, Kurumsal Finansman ve Yatırım Danışmanlığı Grup Başkanı Kadir TEZELLER'in Genel Müdür Yardımcısı olarak,Şirketimiz Mali ve İdari İşler, İnsan Kaynakları Grup Başkanı Funda KULU'nun Genel Müdür Yardımcısı olarak,terfien atanmalarına karar verilmiştir. Söz konusu atamalar içinSermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimler yapılacak ve ilgili süreçler başlatılacaktır.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246943BIST