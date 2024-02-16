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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 21:13
***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz hakim ortağı Şekerbank T.A.Ş.'nin 01.01.2023 - 31.12.2023  dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 16.02.2024  tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şekerbank T.A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde  kamuya açıklanmıştır. 
Şekerbank T.A.Ş.'nin söz konusu konsolide finansal tabloları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu'nun (BDDK) kararı çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK  düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu kapsamda her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,  31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak  suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü olsa da, hakim ortağımız Şekerbank T.A.Ş. tarafından kamuya açıklanan yıl sonu konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait  finansal bilgiler, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden  geçmemiştir.
Buna göre, Şekerbank T.A.Ş. tarafından açıklanan konsolide finansal tablolarda Şirketimiz yıl sonu  sonuçlarına ilişkin yer verilen, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış tutarlar olan 1.611.421 Bin TL Aktif Toplamı, 717.859 Bin TL Özkaynak Toplamı, 173.124 Bin TL Sabit  Varlık Toplamı, 227.910 Bin TL Faiz Gelirleri,  119.959  Bin TL Cari Dönem Karı, 38.785 Bin TL Önceki Dönem Kar  tutarları ile Şirketimizin  28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı SPK Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon  muhasebesine tabi tutularak hazırlanacak ve bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya  açıklanacak tam set finansal raporlarında yer alacak tutarlar arasında başta  enflasyon muhasebesi ve konsolidasyon uygulamaları kaynaklı olmak üzere fark oluşması  beklenmektedir. 
Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanacak tam set bağımsız denetimden geçmiş  yıl sonu  finansal raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacak ve  https://www.sekeryatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Haftalık Bülteni  ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer  alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ramazan ÖZNACAR Osman GÖKTAN
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250232


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