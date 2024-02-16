***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Şekerbank T.A.Ş.'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 16.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şekerbank T.A.Ş.'nin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.Şekerbank T.A.Ş.'nin söz konusu konsolide finansal tabloları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.Bu kapsamda her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü olsa da, hakim ortağımız Şekerbank T.A.Ş. tarafından kamuya açıklanan yıl sonu konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal bilgiler, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.Buna göre, Şekerbank T.A.Ş. tarafından açıklanan konsolide finansal tablolarda Şirketimiz yıl sonu sonuçlarına ilişkin yer verilen, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış tutarlar olan 1.611.421 Bin TL Aktif Toplamı, 717.859 Bin TL Özkaynak Toplamı, 173.124 Bin TL Sabit Varlık Toplamı, 227.910 Bin TL Faiz Gelirleri, 119.959 Bin TL Cari Dönem Karı, 38.785 Bin TL Önceki Dönem Kar tutarları ile Şirketimizin 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı SPK Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutularak hazırlanacak ve bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuya açıklanacak tam set finansal raporlarında yer alacak tutarlar arasında başta enflasyon muhasebesi ve konsolidasyon uygulamaları kaynaklı olmak üzere fark oluşması beklenmektedir.Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanacak tam set bağımsız denetimden geçmiş yıl sonu finansal raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacak ve https://www.sekeryatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilecektir.İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Haftalık Bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.Saygılarımızla,ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ramazan ÖZNACAR Osman GÖKTANGenel Müdür Yardımcısı Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250232BIST