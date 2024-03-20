***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan Ücret Politikası yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260688BIST