***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)'in 14'üncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulmuş ve 05.02.2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan özel durum açıklamamız ile Şirketimizin yeni organizasyonu çerçevesinde kararlaştırılan üst düzey yönetici atamalarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulacağı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştı. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca yanıtlanmış olup, buna göreSn. Banu YARGILI'nın Operasyon, Takas, Saklama, Bilgi Teknolojileri Müdürlükleri ile Bilgi Sistemleri Güvenliğinden sorumlu Koordinatör olarak,Sn. Hasan AYDIN'ın Denetim Kurulu Başkanı olarak,Sn. Mecit Batuhan ALPMAN'ın Genel Müdür Yardımcısı olarak,Sn. Kadir TEZELLER'in Genel Müdür Yardımcısı olarak,atanmaları Sermaye Piyasası Kurulunca tarafımız ile paylaşılan olumlu görüş sonucunda uygun bulunmuştur.Saygılarımızla,Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266492BIST