***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD22018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.02.2020Vade (Gün Sayısı) 70Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD22018Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.699.500Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.02.2020Kayıt Tarihi 18.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.699.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD22018 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820086BIST