***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.02.2020 15:13
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD22018 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD22018
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.699.500
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.02.2020
Kayıt Tarihi 18.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.699.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKMD22018 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820086
BIST