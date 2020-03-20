***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD32017 ISIN kodlu 95 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD32017Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.531.300Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.03.2020Kayıt Tarihi 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.531.300Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD32017 ISIN kodlu 95 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830973BIST