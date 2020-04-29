***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2020 11:54
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD72013 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 97.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD72013
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.446.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.07.2020
Kayıt Tarihi 07.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.07.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMD72013 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841077
BIST
14:03101.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 400,02
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.299
En Düşük
100.579
14:036,9853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
14:037,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
14:03382,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,24
|Açılış
|: 382,68
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.032.860
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|137.222.220
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.573.935
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,66
|69.078
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|IHGZT
|3,93
|307.039
|% -7,96
|
|DENGE
|1,31
|430.449
|% -6,43
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,48
|613.760.940
|% 5,10
|
|SOKM
|11,81
|449.257.010
|% -2,40
|
|THYAO
|10,53
|300.911.255
|% -1,13
|
|MPARK
|15,64
|279.010.395
|% -4,05
|
|GARAN
|8,36
|258.541.199
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|231.181.019
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,11
|128.364.240
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,09
|112.088.250
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.460.054
|% 10,00
|
|PETKM
|3,53
|254.405.945
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6307
|8,6739
|% -0,27
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-3,36
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,20
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|23,56
|23,56
|0,82
|