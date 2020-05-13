***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.05.2020 13:28
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD52015 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD52015
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.487.500
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.05.2020
Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.487.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKMD52015 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844689
BIST