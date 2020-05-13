***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD52015 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 110.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD52015Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.487.500Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.05.2020Kayıt Tarihi 12.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.487.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD52015 ISIN kodlu 84 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844689BIST