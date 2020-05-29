***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.05.2020 11:41
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD82020 ISIN kodlu 89 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD82020
Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.708.400
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.08.2020
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.08.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMD82020 ISIN kodlu 89 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847615
BIST
13:00104.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -373,91
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:006,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:007,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6052
En Düşük
7,5388
13:00378,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,40
|Açılış
|: 378,83
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
378,95
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.311.467
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.550.136
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,10
|17.668.827
|% 9,54
|
|BERA
|4,34
|90.200.707
|% 7,96
|
|MARKA
|1,54
|11.648.750
|% 7,69
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.041.690
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|1.304.660
|% -9,97
|
|GLRYH
|10,57
|611.908
|% -9,97
|
|GARAN
|7,88
|994.623.047
|% 1,29
|
|THYAO
|12,46
|581.461.203
|% -1,74
|
|GSRAY
|3,24
|385.798.960
|% 4,85
|
|AKBNK
|5,64
|272.091.093
|% -0,35
|
|TUKAS
|9,04
|266.540.444
|% -4,84
|
|EKGYO
|1,44
|183.754.960
|% 0,00
|
|GARAN
|7,88
|994.623.047
|% 1,29
|
|GSRAY
|3,24
|385.798.960
|% 4,85
|
|TSKB
|1,06
|93.545.713
|% 0,95
|
|CEMAS
|1,15
|68.385.111
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3726
|8,4146
|% 0,04
|
|Frank
|7,0747
|7,1173
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8124
|1,8215
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,18
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.487
|13,40
|
|Tam
|2.529
|2.556
|6,20
|
|Yarım
|1.234
|1.247
|6,70
|
|Çeyrek
|617
|624
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,03
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|-0,87
|