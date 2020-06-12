***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 10:38
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD82038 ISIN kodlu 67 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 97.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 67
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD82038
Satışa Başlanma Tarihi 11.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.332.800
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.08.2020
Kayıt Tarihi 17.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.08.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMD82038 ISIN kodlu 67 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850892
BIST
11:55109.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 242,60
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.458
En Düşük
107.833
11:556,8297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0097
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
11:557,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
11:55380,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,70
|Açılış
|: 380,73
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,32
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|24.572.860
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|54.827.865
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,34
|43.567.144
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|DAGHL
|11,50
|2.187.585
|% 8,90
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|6,00
|417.840.628
|% 5,08
|
|ASELS
|32,30
|413.091.406
|% 0,19
|
|GARAN
|8,17
|367.348.148
|% 0,12
|
|PETKM
|3,96
|294.118.110
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,96
|291.311.307
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,60
|245.223.568
|% 1,27
|
|EKGYO
|1,96
|291.311.307
|% 1,03
|
|TSKB
|1,26
|149.373.145
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,74
|69.606.260
|% 1,37
|
|YYAPI
|0,98
|82.536.947
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% -0,01
|
|Frank
|7,1853
|7,2286
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8129
|1,8220
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,03
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.488
|2,60
|
|Tam
|2.535
|2.557
|2,70
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,30
|
|Çeyrek
|619
|625
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|-0,19
|
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