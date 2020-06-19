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***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 12:02
GÜNCEL HABERLER



***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKMD62014 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 110.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD62014
Satışa Başlanma Tarihi 19.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.516.700
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.06.2020
Kayıt Tarihi 18.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.516.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKMD62014 ISIN kodlu 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851990


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 5,87 848.573 % 9,93  
DIRIT 1,38 157.722 % 9,52  
KSTUR 49,98 13.445 % 8,18  
TCELL 17,51 1.194.980.970 % 7,89  
DAGI 5,65 27.758.864 % 7,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4831 8,5256 % -0,11  
Frank 7,1777 7,2210 % -0,01  
Riyal 1,8223 1,8314 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 6,45  
Altın Gr. 381 381 1,34  
Cumhuriyet 2.480 2.493 6,60  
Tam 2.545 2.556 4,80  
Yarım 1.240 1.250 3,30  
Çeyrek 622 626 1,60  
Gümüş.Ons 17,51 17,56 0,16  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,03  
B. Petrol 42,74 42,74 1,23  
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