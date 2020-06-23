***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2020 10:49
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMD92011 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 97.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMD92011
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.045.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2020
Kayıt Tarihi 15.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMD92011 ISIN kodlu 85 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852433
BIST
11:51116.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 815,13
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.162
En Düşük
115.555
11:516,8606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8606
En Düşük
6,8383
11:517,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
11:51387,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,11
|Açılış
|: 387,39
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|7.099.984
|% 9,93
|
|POLTK
|139,50
|232.268
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|16.844.766
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|39.264.788
|% 9,73
|
|MNDRS
|3,65
|35.754.490
|% 8,96
|
|BALAT
|2,00
|28.716
|% -9,50
|
|MERIT
|22,32
|18.771
|% -6,14
|
|SERVE
|5,60
|145.242
|% -5,08
|
|TSPOR
|7,99
|474.659.664
|% -4,88
|
|OSMEN
|8,53
|46.449
|% -4,37
|
|KARSN
|2,67
|637.838.561
|% 4,71
|
|TSPOR
|7,99
|474.659.664
|% -4,88
|
|GARAN
|8,53
|364.771.763
|% 0,12
|
|KRDMD
|2,97
|360.389.346
|% 2,06
|
|TCELL
|16,74
|329.832.473
|% 2,07
|
|KARSN
|2,67
|637.838.561
|% 4,71
|
|SKBNK
|1,37
|219.687.828
|% 2,24
|
|ALBRK
|1,69
|251.241.606
|% 3,05
|
|ODAS
|2,19
|305.565.851
|% 3,30
|
|EKGYO
|1,96
|241.859.620
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5326
|8,5754
|% 0,27
|
|Frank
|7,2254
|7,2689
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,55
|
|Altın Gr.
|387
|388
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.527
|3,70
|
|Tam
|2.579
|2.591
|3,80
|
|Yarım
|1.257
|1.267
|1,90
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|