***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2020 16:52
***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKMDE2010 ISIN kodlu 87 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 97.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 87
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKMDE2010
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.070.100
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2020
Kayıt Tarihi 01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2020
Ek Açıklamalar
TRFSKMDE2010 ISIN kodlu 87 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856054
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,77
|Açılış
|: 395,52
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.044.828
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|ALGYO
|17,86
|122.713.359
|% 9,98
|
|SNPAM
|10,69
|8.992.058
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.479.090
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.745.083
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.624.484
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.545.989.550
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.349.304.435
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.609.788.474
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.803.688.415
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|746.852.973
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.247.269.242
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5975
|8,6407
|% 0,61
|
|Frank
|7,2537
|7,2974
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|10,65
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.583
|12,40
|
|Tam
|2.638
|2.651
|12,70
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,30
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,00
|
|B. Petrol
|43,19
|43,19
|0,09
|
Seans Raporu
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17:59ORGE
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17:57ADEL
Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524