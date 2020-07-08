***SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKMD72013 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 97.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.07.2020Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKMD72013Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.446.800Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.07.2020Kayıt Tarihi 07.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.446.800Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKMD72013 ISIN kodlu 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun itfası gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856857BIST